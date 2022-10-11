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НАТО незабаром проведе планові навчання ядерних сил стримування, - генсек

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Брюссель, Вівторок 11 жовтня 2022 17:07
НАТО незабаром проведе планові навчання ядерних сил стримування, - генсек Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО найближчим часом проведе планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Це давно заплановані навчання, які ми проводимо щорічно і внесли їх до графіку навчань задовго до нападу на Україну. Навчання Steadfast Noon спрямовані на забезпечення ефективності та безпеки наших ядерних сил стримування. Наша позиція відкрита. Було б дивно, якби ми зараз скасували ці планові навчання через війну в Україні, це був би неправильний сигнал", - зазначив генсек НАТО.

Він також зазначив, що передбачувана поведінка країн НАТО – це шлях до запобігання ескалації. Альянс має намір забезпечувати мир та запобігати нападу на свої кордони.

"Якби зараз виникла основа для якихось непорозумінь у Москві про нашу готовність захищатися, це було б ризиком для ескалації", - наголосив Столтенберг.

За інформацією Financial Times, у тижневих навчаннях Steadfast Noon буде задіяно 14 членів НАТО та літаки, здатні нести ядерну зброю, а також додаткові засоби, такі як літаки розвідки та дозаправники.

Раніше Столтенберг заявив, що наступна зустріч міжнародної контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться вже завтра, 12 жовтня. На ній планують обговорити першочергові потреби ЗСУ.

Генсек НАТО також зазначив, що перемога Росії у війні проти України стане поразкою Північноатлантичного альянсу. З його слів, цього не можна допустити.

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