Зеленський назвал "щенками" окружение Путина, которое угрожает ядерной войной
Российская Федерация должна прекратить жантаж ядерным оружием, окружение российского диктатора Владимир Путина не должно кричать о его применении после 50 грамм водки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF.
"Извините меня, его (Путина - ред.) окружение, его щенки - они же даже не собаки - они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие!" Это что такое вообще?" - сказал президент.
Зеленский отметил, что россияным нужно четко сказать: "Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с терроритами".
Президент добавил, что Украина согласится на переговоры только когда РФ будет готова к диалогу без угроз и автоматов, когда оккупанты уйдут с территории Украины и перестанут убивать мирных людей.
Зеленский добавил, что Европа должна показывать сильную позицию. Если Россия почувствует силу, Путин не будет применять ядерное оружие, он будет потерять свою власть.
"Он должен бояться - не мы должны бояться, не Европа должна бояться", - добавил президент.
Отметим, что из окружение Путина чаще других угрожал применением ядерного оружия заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Например, в одном из своих постов в Telegram-канале он заявил, что НАТО вряд ли будет вмешиваться, если Россия все же решится на ядерный удар.
Ранее издание Reuters писало, что российский ядерный удар, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.
Напомним, НАТО собирается в ближайшее время провести плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны РФ.
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