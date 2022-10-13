Зеленський назвал "щенками" окружение Путина, которое угрожает ядерной войной

Российская Федерация должна прекратить жантаж ядерным оружием, окружение российского диктатора Владимир Путина не должно кричать о его применении после 50 грамм водки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию ZDF.

"Извините меня, его (Путина - ред.) окружение, его щенки - они же даже не собаки - они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие!" Это что такое вообще?" - сказал президент.

Зеленский отметил, что россияным нужно четко сказать: "Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с терроритами".

Президент добавил, что Украина согласится на переговоры только когда РФ будет готова к диалогу без угроз и автоматов, когда оккупанты уйдут с территории Украины и перестанут убивать мирных людей.

Зеленский добавил, что Европа должна показывать сильную позицию. Если Россия почувствует силу, Путин не будет применять ядерное оружие, он будет потерять свою власть.

"Он должен бояться - не мы должны бояться, не Европа должна бояться", - добавил президент.