Зеленський назвав ще один пов'язаний з нафтою ефект війни для росіян

Росіяни вже думають про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть. Це ще один ефект війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Нафтовий експорт - це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися - Росія відчутно втратить. Щонайменше 50 млрд доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій та висуває свої пропозиції.
"Контактуємо й з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни", - підкреслив президент.
За його словами, "скорочення російської нафти - це скорочення російської війни", і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною.
"Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 23 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть" разом із їхніми дочірніми структурами.
Відтепер будь-які фінансові операції з цими компаніями або їхніми підрозділами заборонені.
Вже 27 жовтня російська нафтова компанія "Лукойл" повідомила про намір позбутися своїх міжнародних активів після запровадження санкцій з боку США та низки інших країн.
Українська розвідка зафіксувала суттєві збитки Росії від нещодавно запроваджених санкцій. За прогнозами, втрати держави лише від обмежень проти нафтової галузі можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.