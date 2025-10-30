Зеленський назвав ще один пов'язаний з нафтою ефект війни для росіян

"Нафтовий експорт - це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися - Росія відчутно втратить. Щонайменше 50 млрд доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій та висуває свої пропозиції.

"Контактуємо й з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни", - підкреслив президент.

За його словами, "скорочення російської нафти - це скорочення російської війни", і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною.

"Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть", - зазначив Зеленський.