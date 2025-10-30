RU

Зеленский назвал еще один связанный с нефтью эффект войны для россиян

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне уже думают о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут. Это еще один эффект войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нефтяной экспорт - это основа российской наглости, и если санкции будут сохраняться и усиливаться - Россия ощутимо потеряет. По меньшей мере 50 млрд долларов в следующем году может быть, и это сильный аргумент, чтобы у России возникал мотив закончить эту войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций и выдвигает свои предложения.

"Контактируем и с американской стороной. Рассчитываем, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс. Уже видим, что будет сокращение импорта российской нефти Индией, Китаем, и надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны", - подчеркнул президент.

По его словам, "сокращение российской нефти - это сокращение российской войны", и в этом отношении не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию.

"Россияне уже думают и о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут", - отметил Зеленский.

 

Санкции против нефтяных компаний России

Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о новом пакете жестких санкций против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами.

Отныне любые финансовые операции с этими компаниями или их подразделениями запрещены.

Уже 27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о намерении избавиться от своих международных активов после введения санкций со стороны США и ряда других стран.

Украинская разведка зафиксировала существенные убытки России от недавно введенных санкций. По прогнозам, потери государства только от ограничений против нефтяной отрасли могут превысить 50 миллиардов долларов в год.

