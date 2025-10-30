Зеленский назвал еще один связанный с нефтью эффект войны для россиян

"Нефтяной экспорт - это основа российской наглости, и если санкции будут сохраняться и усиливаться - Россия ощутимо потеряет. По меньшей мере 50 млрд долларов в следующем году может быть, и это сильный аргумент, чтобы у России возникал мотив закончить эту войну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций и выдвигает свои предложения.

"Контактируем и с американской стороной. Рассчитываем, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс. Уже видим, что будет сокращение импорта российской нефти Индией, Китаем, и надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны", - подчеркнул президент.

По его словам, "сокращение российской нефти - это сокращение российской войны", и в этом отношении не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию.

"Россияне уже думают и о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут", - отметил Зеленский.