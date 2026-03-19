Зеленський назвав п'ять причин, чому РФ почуватиметься сильнішою на переговорах

Він наголосив, що останні кілька днів Україна отримувала сигнали від США про те, що переговори вже скоро можуть відновитися.

"Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що країна-агресорка бачить активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, тому вона може подумати, що й Київ зіткнеться з їхньою нестачею.

"Друге: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії у глухому куті. Він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатися до реального миру. Третє: США пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), - зазначив Зеленський.

Крім того, він наголосив на затримці "найважливішої фінансової гарантії безпеки" для України від ЄС у вигляді кредиту на 90 млрд євро. П'ятим пунктом він назвав той факт, що Київ не знає напевно, чи буде ця підтримка розблокована.

Мирний процес щодо України

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо нового раунду мирних переговорів із РФ. Занепокоєння пов’язане з тим, що США перенесли фокус уваги з України на війну в Ірані.