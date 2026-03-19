Півтори години впусту. Лідери ЄС не дотиснули Орбана щодо кредиту для України, - Politico

Лідери країн Євросоюзу на сьогоднішньому саміті не змогли переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Про провальні спроби переконати Орбана виданню повідомили чотири неназваних дипломати і чиновники.

За їхніми словами, кредит обговорювали півтори години. Під час дискусій чіткий шлях до угоди щодо кредиту так і не проявився.

Один із дипломатів розповів Politico, що президент Європейської ради Антоніу Кошта різко розкритикував поведінку Орбана, назвавши ситуацію неприйнятною.

Як зазначило джерело журналістів, Кошта додав, що дії угорського прем'єра порушують умови співпраці, що лежать в основі ЄС - цю "червону лінію" ще не порушував жоден лідер раніше.

Угорщина шантажує Україну

Нагадаємо, угорська влада заблокувала надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Для того, щоб гроші почали передавати Україні, необхідна згода всіх країн-членів ЄС.

Будапешт почав блокувати передачу кредиту після того, як роботу нафтопроводу "Дружба" було припинено внаслідок російського удару наприкінці січня.

Угорщина вважає, що транзит російської нафти "Дружбою" припинився нібито з ініціативи України.