Зеленский назвал пять причин, почему РФ будет чувствовать себя сильнее на переговорах

Он отметил, что последние несколько дней Украина получала сигналы от США о том, что переговоры уже скоро могут возобновиться.

"Но с каким настроением российская сторона придет на переговоры на этот раз? От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что страна-агрессор видит активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, поэтому она может подумать, что и Киев столкнется с их нехваткой.

"Второе: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. Третье: США смягчили некоторые санкции против России, и это приносит значительные средства в военный бюджет Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), - отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил задержку "важнейшей финансовой гарантии безопасности" для Украины от ЕС в виде кредита на 90 млрд евро. Пятым пунктом он назвал тот факт, что Киев не знает наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно нового раунда мирных переговоров с РФ. Беспокойство связано с тем, что США перенесли фокус внимания с Украины на войну в Иране.