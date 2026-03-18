Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У російському МЗС заявили, що міністри також поговорили про співпрацю РФ та Туреччини у енергетичній сфері, зокрема зосередившись на безпеці газопроводів "Блакитний потік" і "Турецький потік".

Фідан наголосив на ризиках, які несе затяжна війна для регіону та міжнародного порядку, а також обговорив із Лавровим питання енергетичної безпеки.

Мирні переговори

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни призупинилися, адже США перемкнули фокус уваги на Близький Схід, де 28 лютого розпочали спецоперацію проти Ірану.

При цьому ще до початку війни в Ірані ЗМІ писали, що Трамп може покинути переговірний процес щодо України, а з теперішньою ситуацією на Близькому Сході американський лідер сам висловлював цю можливість.

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європі потрібно готуватись до того, що США таки вийдуть з переговорного процесу щодо війни в Україні.

Водночас раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що питання завершення війни РФ проти України все ще "дуже високо" в його списку пріоритетів.