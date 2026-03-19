Зеленський назвав п'ять причин, чому РФ почуватиметься сильнішою на переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є п'ять причин, чому РФ на наступних переговорах може відчувати себе сильнішою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Він наголосив, що останні кілька днів Україна отримувала сигнали від США про те, що переговори вже скоро можуть відновитися.

"Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - йдеться у заяві президента.

Він наголосив, що країна-агресорка бачить активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, тому вона може подумати, що й Київ зіткнеться з їхньою нестачею.

"Друге: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії у глухому куті. Він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатися до реального миру. Третє: США пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), - зазначив Зеленський.

Крім того, він наголосив на затримці "найважливішої фінансової гарантії безпеки" для України від ЄС у вигляді кредиту на 90 млрд євро. П'ятим пунктом він назвав той факт, що Київ не знає напевно, чи буде ця підтримка розблокована.

Мирний процес щодо України

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо нового раунду мирних переговорів із РФ. Занепокоєння пов’язане з тим, що США перенесли фокус уваги з України на війну в Ірані.