Зеленський назвав операцію в Ірані "хорошим сигналом" для Путіна

Операція США та Ізраїлю в Ірані може слугувати "хорошим сигналом" для президента РФ Володимира Путіна. Це нагадування про те, чим закінчується диктатура.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський

Президент нагадав, як Росія вже "показала себе" союзником під час подій у Сирії - коли Путін виявився нездатним врятувати режим Асада.

На думку Зеленського, зараз ситуація повторюється.

"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники - нікчемні", - пояснив глава держави.

Зеленський пояснив, чому Москва не може нікому допомогти: всі збройні сили Росії зосереджені в Україні.

"Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура", - підсумував президент.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

28 лютого 2026 року США разом з Ізраїлем розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, завдавши серії авіаударів по об’єктах в Ірані, включно з військовою інфраструктурою в Тегерані та інших містах.

Американська сторона назвала цю кампанію відповіддю на "загрози режиму" Ірану та заявила про бажання підірвати його здатність вести агресивну політику.

Іранські держЗМІ підтвердили смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кількох високопосадовців внаслідок ударів. Це спричинило обурення в Тегерані та заяви про намір здійснити "найжорстокішу операцію у відповідь". Іран, своєю чергою, атакував арабські держави Перської затоки.

Згодом також з'явилася інформація про удар по ядерному об'єкту у іранському місті Натанз. На це уже відреагували в МАГАТЕ.