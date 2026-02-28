"Це справедливо": Зеленський пояснив, чому режим Ірану заслужив на удари
Іран став прямим спільником РФ у війні, надаючи агресору не лише готові дрони-камікадзе, а й технології для їхнього виробництва.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Масштаби іранської допомоги РФ
Глава держави підкреслив, що іранський режим добровільно обрав підтримку Кремля, хоча Україна ніколи не загрожувала Тегерану.
За час повномасштабного вторгнення Росія використала проти українців десятки тисяч безпілотників.
"Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" - проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики", - зазначив Зеленський.
Він додав, що від іранського терору страждають і інші народи, тому позбавлення від такого режиму є шансом на безпеку для всього регіону.
Позиція щодо ескалації
Президент наголосив, що Україна виступає за збереження життів та недопущення розширення війни. Важливу роль у цьому відіграє позиція міжнародних партнерів.
"Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", - підкреслив він.
Ескалація на Близькому Сході
Нагадаємо, що ситуація на Близькому Сході різко загострилася після того, як Ізраїль завдав удару на випередження по об'єктах в Ірані.
Своєю чергою, Дональд Трамп порівняв масштаб поточних подій у регіоні з найбільшою операцією часів війни в Іраку.
На тлі ескалації Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до низки країн Близького Сходу.
Водночас Україна висловила солідарність із народом Ірану на тлі ескалації в регіоні та звинуватила владу в Тегерані в терористичних методах і репресіях. Також МЗС України закликало громадян України терміново залишити територію Ірану у зв’язку з підвищеною небезпекою.