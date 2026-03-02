Іран заявив про удар по ядерному об'єкту у Натанзі: що кажуть в МАГАТЕ

Ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters, які об'єкти були уражені, він відповів, що під атакою перебував Натанз.

Що кажуть у МАГАТЕ

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.

Іран відновлює ядерний потенціал

Нагадаємо, на початку лютого супутникові знімки зафіксували відновлення робіт на пошкоджених ядерних об’єктах Ірану після ударів США та Ізраїлю.

На зображеннях чітко видно, що на двох ключових об’єктах - у Натанзі та Ісфагані - знову з’явилися дахи над будівлями, які раніше зазнали значних руйнувань.

Це була перша зафіксована активність на цих майданчиках із моменту завершення бойових дій у червні і може свідчити про перехід Ірану від оцінки збитків до практичних дій.