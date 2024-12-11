Путін не дозволив сирійським найманцям з ТОТ допомогти втримати режим Асада, - ЦНС
Російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму сирійських найманців, яких росіяни відправили на війну в Україні. Однак Путін відмовив "союзнику" і фактично втратив Сирію.
У ЦНС нагадали, що Путін не вперше зраджує "союзників" заради досягнення хоча б якогось успіху в Україні.
"Раніше диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, адже всі боєздатні російські частини перебувають у м’ясорубці заради загарбницьких амбіцій Кремля", - йдеться у повідомленні.
Повалення режиму Башара Асада у Сирії
Минулого тижня повстанці угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста Сирії разом зі столицею Дамаском. Сирійський диктатор Башар Асад з сім'єю виїхав із країни та знайшов прихисток у Росії.
Переможний "бліцкріг" повстанців стався завдяки Абу Мохаммада аль-Джулані. Заради досягнення цілей, він відмовився від іміджу джихадиста на користь поміркованих поглядів.
Також допомогти повстанцям Асада відмовилася влада Ірану.
Президент Володимир Зеленський не виключає, що Путін спробує помститися за падіння режиму Асада.
Детально про те, чому режим Асада зазначв невдачі та що буде далі відбуватися в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.
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