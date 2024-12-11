Російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму сирійських найманців, яких росіяни відправили на війну в Україні. Однак Путін відмовив "союзнику" і фактично втратив Сирію.

У ЦНС нагадали, що Путін не вперше зраджує "союзників" заради досягнення хоча б якогось успіху в Україні.

"Раніше диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, адже всі боєздатні російські частини перебувають у м’ясорубці заради загарбницьких амбіцій Кремля", - йдеться у повідомленні.