Зеленський назвав очікування України від ювілейного "Рамштайну"

Зеленський повідомив, що наступний тиждень планується дуже активним. Україна готується до ювілейного засідання формату "Рамштайн" та має великі плани.

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там понад два мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування", - запевнив він.

Також Зеленський підкреслив, що пріоритетом у роботі з партнерами є посилення захисту українського неба. Потрібно ще більше можливостей для захисту проти російських ракет та "шахедів".

"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони були - ППО наша працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні", - резюмував президент.