Зеленский назвал ожидания Украины от юбилейного "Рамштайна"

Украина ожидает на юбилейном заседании формата "Рамштайн" получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Зеленский сообщил, что следующая неделя планируется очень активной. Украина готовится к юбилейному заседанию формата "Рамштайн" и имеет большие планы.
"Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более двух миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование", - заверил он.
Также Зеленский подчеркнул, что приоритетом в работе с партнерами является усиление защиты украинского неба. Нужно еще больше возможностей для защиты против российских ракет и "шахедов".
"Сейчас снова в нашем небе российские ударные дроны были - ПВО наша работает. Были удары в течение дня по Запорожью, по Херсону, по другим нашим городам, нашим общинам. Ежедневно эта российская угроза, и значит, ежедневно мы должны добавлять силу Украине", - резюмировал президент.
Отметим, ранее в министерстве обороны Германии говорили, что следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне. Это подтвердил министр обороны Великобритании во время визита в Киев.
Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.
Формат "Рамштайн", или Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины, объединяет более 50 государств, которые совместно координируют помощь Украине в противодействии российской агрессии.
Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.
В рамках этой платформы был принят ряд решений о поставках Украине современного вооружения западного образца. В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайна" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.