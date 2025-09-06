Зеленский назвал ожидания Украины от юбилейного "Рамштайна"

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение .

Зеленский сообщил, что следующая неделя планируется очень активной. Украина готовится к юбилейному заседанию формата "Рамштайн" и имеет большие планы.

"Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там более двух миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование", - заверил он.

Также Зеленский подчеркнул, что приоритетом в работе с партнерами является усиление защиты украинского неба. Нужно еще больше возможностей для защиты против российских ракет и "шахедов".

"Сейчас снова в нашем небе российские ударные дроны были - ПВО наша работает. Были удары в течение дня по Запорожью, по Херсону, по другим нашим городам, нашим общинам. Ежедневно эта российская угроза, и значит, ежедневно мы должны добавлять силу Украине", - резюмировал президент.