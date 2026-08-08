Зеленський назвав країни, у яких точно є запаси ракет для Patriot

У партнерів є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща.

Як передає РБК-Україна , пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

"У кого є (ракети - ред.)? У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до Німеччини, вона дійсно допомагала. І Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати. Я вам кажу відверто", - сказав президент.

Також, за його словами, Україні допомагають ракетами Нідерланди і Нордичні країни. Однак президент не назвав кількість.

Водночас Зеленський зазначив, що Південна Корея та Японія також могли б допомогти з ППО, але вони не роблять цього через своє внутрішнє законодавство.

Також Україна хотіла б отримати системи ППО від Ізраїлю і готова була навіть купити їх , але поки такої можливості немає.