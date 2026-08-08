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Зеленский назвал страны, у которых точно есть запасы ракет для Patriot

14:33 08.08.2026 Сб
2 мин
Кто может передать Украине ракеты?
aimg Татьяна Степанова
Зеленский назвал страны, у которых точно есть запасы ракет для Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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У партнеров есть запасы ракет для Patriot, которые они могли бы передать Украине. Кроме США, помочь Киеву могут Германия и Польша.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной прессконференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"У кого есть (ракеты - ред.)? У немцев есть, у поляков есть. Это те, кто могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности в Германию она действительно помогала. И Польша помогала. Но мы говорим, кто может дать. Я вам говорю откровенно", - сказал президент.

Также, по его словам, Украине помогают ракетами Нидерланды и Нордические страны. Однако президент не назвал количество.

В то же время Зеленский отметил, что Южная Корея и Япония также могли бы помочь с ПВО, но они не делают этого из-за своего внутреннего законодательства.

Также Украина хотела бы получить системы ПВО от Израиля и готова была даже купить их, но пока такой возможности нет.

У Украины нет ракет для Patriot

Напомним, этой ночью украинские силы ПВО в очередной раз не смогли отразить ночную атаку России баллистикой, ведь в Украине дефицит ракет для системы ПВО Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров, не спешащих помогать с антибаллистикой.

Он также заявил, что поставка Украине ракет для систем противовоздушной обороны сократилась втрое по сравнению с 2025 годом. Хотя у партнеров они есть.

Зеленский также предположил, что Украина может получать меньше ракет в ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой.

А уже сегодня президент сообщил, что Украина и США договорились об ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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