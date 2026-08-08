США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot, - Зеленський

Україна та США домовилися про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Як передає РБК-Україна , пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

За його словами, найбільше Україні можуть допомогти з ракетами для ППО саме США.

"США щомісяця постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. У нас є домовленість", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що цих ракет буде недостатньо.