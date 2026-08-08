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США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot, - Зеленський

14:04 08.08.2026 Сб
1 хв
Однак їх все одно буде недостатньо
aimg Тетяна Степанова
США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна та США домовилися про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Як передає РБК-Україна, пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

За його словами, найбільше Україні можуть допомогти з ракетами для ППО саме США.

"США щомісяця постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. У нас є домовленість", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що цих ракет буде недостатньо.

Дефіцит ракет для ППО

Нагадаємо, останнім часом росіяни посилили повітряний терор проти українських міст. Україна не може збивати балістику через дефіцит ракет для Patriot.

Коментуючи наслідки одного з обстрілів, президент Володимир Зеленський закликав партнерів не затримувати надання перехоплювачів балістики, адже зволікання коштує українцям життів.

Водночас у порівнянні з минулим роком постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча партнери мають необхідні ресурси.

За словами глави держави, партнери виправдовують дефіцит залученістю до подій на Близькому Сході, проте Україна вимушена прискорювати розробку власних систем захисту, щоб перекрити брак західної допомоги.

Зеленський також припустив, що Україна може отримувати менше ракет до ППО через спроби Заходу зробити її більш поступливою.

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