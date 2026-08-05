ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ убила 17 людей, затримки з антибалістикою призводять до таких наслідків, - Зеленський

09:58 05.08.2026 Ср
2 хв
Президент закликав партнерів допомогти з перехоплювачами балістики
aimg Олена Чупровська
РФ убила 17 людей, затримки з антибалістикою призводять до таких наслідків, - Зеленський Фото: унаслідок атаки на Київ та область постраждало щонайменше 44 людини (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної атаки РФ по Україні загинуло щонайменше 17 людей, 44 постраждали.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Скільки людей постраждало

Станом на зараз відомо про 44 постраждалих внаслідок атаки. Ще 17 людей загинули.

Президент розповів, що удар був важким. Росія застосувала:

  • 24 балістичні ракети;
  • 4 ракети типу "Циркон" та "Онікс";
  • 115 дронів, значна частина з яких - реактивні.

По яких об'єктах вдарила Росія

За словами Зеленського, основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також ворог бив по інфраструктурі та залізничній станції.

Серед об'єктів, що не мають жодного стосунку до війни, - пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів та цивільна логістика.

Що допоможе врятувати життя

Зеленський зазначив, що зберегти життя загиблих могли б перехоплювачі балістики. Він закликав партнерів усвідомити: затримки з їх постачанням або небажання передавати антибалістику призводять саме до таких жахливих жертв і руйнувань.

Ті партнери, які не готові активніше допомагати з постачанням перехоплювачів, можуть підтримати Україну новими санкційними кроками. За словами президента, значна частина російських виробництв балістики досі не перебуває під санкціями.

Зеленський закликав G7, ЄС та всіх, хто підтримує захист життя, ухвалити нові санкційні рішення.

Наслідки атаки на Київ та область 5 серпня

Тим часом у Києві після удару спалахнули пожежі в житлових будинках, на складах та в офісній будівлі.

Вогонь охопив кілька об'єктів одразу після атаки.

Як повідомляло РБК-Україна, на Київщині кількість жертв зросла до 14, а постраждалих - майже до 30.

Рятувальники продовжували розбирати завали.

Восьмеро людей загинули на пероні у Броварському районі. Вони не встигли на свій останній потяг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Київ
Новини
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України