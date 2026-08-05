Зеленський припустив, що Україні не дають ППО, щоб була "зговірливою"

Україна може отримувати менше ракет до ППО через спроби Заходу зробити її більш поступливою

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Причини скорочення постачань

За словами глави держави, зниження обсягів допомоги підтверджує командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко.

Головною причиною дефіциту ракет партнери, зокрема США та країни Європи, називають розвиток подій та залученість у конфлікт на Близькому Сході.

"Принаймні таку офіційну причину ми отримували від наших партнерів - переважно Сполучених Штатів Америки, ну і від європейських партнерів. Їхнє залучення на Близькому Сході було мінімізовано, але тим не менш вони попередні роки давали Україні антибалістичні ракети для наповнення наших Patriot та інших систем ППО", - зазначив президент.

Водночас Зеленський не виключає, що крім ситуації на Близькому Сході можуть існувати й політичні мотиви.

"Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Можливо, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговорчивою. На мій погляд, не без цього, і ми розуміємо, що це серйозний виклик", - підкреслив глава держави.

Розвиток власного ППО

Президент зауважив, що Україна змогла пройти складну зиму, однак зменшення постачань відбувалося щомісяця, і зараз країна перебуває в умовах постійного дефіциту.

У зв'язку з цим критично важливим напрямком стає розробка та реалізація вітчизняної системи ППО.

За словами Зеленського, створення власних засобів захисту є правильним кроком як для сьогодення, так і для безпеки країни у післявоєнний період.