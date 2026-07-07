Нідерланди більше не даватимуть зброю Україні

Нідерланди більше не мають можливості надавати пряму військову підтримку Україні.

Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вона зазначила, що закликатиме інші країни допомагати Києву, але Нідерланди вже зробили все, що могли.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", - сказала Єшільгоз-Зегеріус.

На питання щодо запитів від України на ракети до ЗРК Patriot, міністр оборони Нідерландів підкреслила, що країна "досягла межі своїх можливостей".

Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову допомогу Україні, ще 11,6 млрд євро заплановано витратити. Наразі країна виділила 1 млрд євро на програму PURL, в рамках якої європейські союзники оплачують американську зброю для Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які мають посилити захист від російських повітряних атак.