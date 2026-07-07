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Нідерланди більше не даватимуть зброю Україні

14:00 07.07.2026 Вт
2 хв
В Міноборони країни заявили, що більше "не мають можливостей"
aimg Валерій Ульяненко
Нідерланди більше не даватимуть зброю Україні Фото: Ділан Єшільгоз-Зегеріус (mod.gov ua)
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Нідерланди більше не мають можливості надавати пряму військову підтримку Україні.

Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вона зазначила, що закликатиме інші країни допомагати Києву, але Нідерланди вже зробили все, що могли.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", - сказала Єшільгоз-Зегеріус.

На питання щодо запитів від України на ракети до ЗРК Patriot, міністр оборони Нідерландів підкреслила, що країна "досягла межі своїх можливостей".

Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову допомогу Україні, ще 11,6 млрд євро заплановано витратити. Наразі країна виділила 1 млрд євро на програму PURL, в рамках якої європейські союзники оплачують американську зброю для Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив передачу Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які мають посилити захист від російських повітряних атак.

Водночас радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Україна наразі не має ракет для перехоплення російської балістики.

За його словами, країни, які межують із Росією, також відчувають загрозу з її боку, тому намагаються зберігати власні запаси таких боєприпасів. Зокрема, це стосується і Німеччини.

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