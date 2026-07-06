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Туск підтвердив передачу ракет для Patriot Україні

14:52 06.07.2026 Пн
2 хв
Польський прем'єр наголосив, що така допомога підвищує безпеку Польщі
aimg Валерій Ульяненко
Туск підтвердив передачу ракет для Patriot Україні Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Польща підтвердила передачу Україні ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту від російських атак.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Під час візиту на військово-авіаційний завод глава уряду підтвердив, що Варшава надала Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Ці комплекси здатні ефективно перехоплювати російські ракети, зокрема балістичні "Іскандери".

"Останніми годинами багато говорять про ракети Patriot, тобто про ті ракети, які Польща передала Україні. (...) Ми можемо задаватися питанням, якою мірою ми повинні допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі, але ми ні в якому разі не можемо ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною у захисті її від російського нападу", - сказав він.

Туск запевнив, що військова допомога Україні ретельно планується, тому передача зброї не послаблює власну обороноздатність Польщі.

Допомога Україні - це безпека Польщі

Польський прем'єр наголосив, що підтримка Києва не є лише питанням порядності чи солідарності, адже це безпосередньо стосується національної безпеки самої Польщі.

"Кожна влучно випущена в Україні ракета, яка знищує безпілотники, ракети, снаряди та літаки агресора, сприяє підвищенню безпеки Польщі", - підкреслив Туск.

Він закликав політиків не робити військову допомогу інструментом внутрішньої боротьби. За словами польського політика, історичні суперечки чи питання щодо українських біженців не повинні ставити під удар оборонну співпрацю двох країн.

Заклик до єдності

Очільник польського уряду нагадав, що масштабну передачу зброї розпочав ще попередній уряд. Тоді це рішення ніхто не критикував, адже всі розуміли його важливість для інтересів держави.

"Ви ж не на боці Росії, правда? Я звертаюся до тих, хто хоче припинити військову допомогу Україні. Цього не можна допустити", - заявив Туск.

Він додав, що полякам необхідно зберігати згуртованість у питаннях безпеки, інакше країна може заплатити за розбіжності занадто високу ціну.

Нагадаємо, навколо ракет-перехоплювачів для Patriot, які Варшава вважає частиною власного повітряного щита, спалахнула суперечка.

Зокрема, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що польський уряд нібито міг передати Україні ракети. За його словами, депутати Сейму не погоджували таке рішення.

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