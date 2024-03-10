Зеленський назвав кількість збитих "Шахедів" росіян від початку березня

Від початку березня російські загарбники застосували для ударів по Україні 175 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені понад 150 таких ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави відзначив роботу захисників українського неба від повітряних атак окупантів, та нагадав про результативну роботу Сил оборони при відбитті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів у ніч проти 10 березня.

"Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 "Шахедів". Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами", - сказав Зеленський.

Президент назвав це "дуже важливим результатом", про зазначив, що всі ворожі "Шахеди" наразі збивати не вдається, і "є влучання, на жаль, є втрати, є жертви".

"Але вдається й рятувати наших людей", - наголосив він.

Також Зеленський висловив вдячність кожному воїну мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування, кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, та усім воїнам протиповітряної оборони.

"Будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості, українську ППО", - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації "означає ближчий мир".

"Я дякую кожному у світі, хто нам із цим допомагає. Буде в Україні більше ППО - дуже активно над цим працюємо", - резюмував Зеленський.

Нічна повітряна атака РФ по Україні 10 березня

Нагалаємо, ввечері 9 березня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Як розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі.

Вже майже о п'ятій ранку стало відомо про вибухи, що пролунали в Хмельницькій області під час повітряної тривоги.

Як пізніше поінформував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал Микола Олещук, українські військові цієї ночі збили 35 із 39 ударних дронів типу "Шахед".

Детальніше про наслідки нічної дронової та ракетної атаки росіян по Україні у ніч проти 10 березня - читайте в матеріалі РБК-Україна.