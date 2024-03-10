Зеленский назвал количество сбитых "Шахедов" россиян с начала марта

С начала марта российские захватчики применили для ударов по Украине 175 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 150 таких вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил работу защитников украинского неба от воздушных атак оккупантов, и напомнил о результативной работе Сил обороны при отражении вражеской атаки с применением ударных дронов в ночь на 10 марта.

"Только за одну ночь на это воскресенье им удалось сбить 35 "Шахедов". Всего с начала марта российские террористы применили против Украины уже 175 таких убийственных дронов. К счастью, 151 из них были сбиты нашими воинами", - сказал Зеленский.

Президент назвал это "очень важным результатом", и отметил, что все вражеские "Шахеды" сейчас сбивать не удается, и "есть попадание, к сожалению, есть потери, есть жертвы".

"Но удается и спасать наших людей", - подчеркнул он.

Также Зеленский выразил благодарность каждому воину мобильных огневых групп во всех регионах боевого дежурства, каждому летчику и инженеру Воздушных сил и всем воинам противовоздушной обороны.

"Будем и дальше наращивать наши огневые возможности, украинскую ПВО", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что больше систем ПВО и других средств поражения российской авиации "означает более близкий мир".

"Я благодарю каждого в мире, кто нам с этим помогает. Будет в Украине больше ПВО - очень активно над этим работаем", - резюмировал Зеленский.

Ночная воздушная атака РФ по Украине 10 марта

Напомним, вечером 9 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.

Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области. Как рассказал начальник Снигиревской МВА Иван Кухта, в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе.

Уже почти в пять утра стало известно о взрывах, произошедших в Хмельницкой области во время воздушной тревоги.

Как позже проинформировал командующий Воздушными силами ВСУ генерал Николай Олещук, украинские военные этой ночью сбили 35 из 39 ударных дронов типа "Шахед".

Детальнее о последствиях ночной дроновой и ракетной атаки россиян по Украине в ночь на 10 марта - читайте в материале РБК-Украина.