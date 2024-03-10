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В Миколаївській області через російську атаку дронів можливі відключення світла

Неділя 10 березня 2024 00:22
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В Миколаївській області через російську атаку дронів можливі відключення світла Фото: через російську повітряну атаку було пошкоджено ЛЕП у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Миколаївській області через нічну ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі. Внаслідок цього можливі відключення світла в прилеглих селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Снігурівської міської військової адміністрації (МВА) Івана Кухти.

Перед тим чиновник повідомляв про вибухи, що було чути в Снігурівці під час повітряної тривоги в області. Нині він уточнив, що за попередньою інформацією, вибухи були поза межами населених пунктів.

Начальник МВА додав, що з приводу пошкодження ЛЕП звернень до екстрених служб поки не надходило.

"Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень", - розповів Кухта.

Він також закликає місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до кінця відбою повітряної тривоги.

Нічна атака "Шахедів", вибухи та робота ППО

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформують, що російські загарбники продовжують запускати по України нові групи "Шахедів".

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Миколаївська область Линия электропередач Атака дронів Відключеня світла
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