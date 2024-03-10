Сили оборони цієї ночі збили 35 "Шахедів", - Олещук

Українські військові у ніч проти 10 березня збили 35 із 39 ударних дронів типу "Шахед", які російські загарбники застосували для повітряного удару по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука та Telegram командування ПС.

Генерал подякував "усім, хто забезпечив результат!"

Дрони та ракети

Як уточнили в ПС, крім 39 "Шахедів", росіяни також запустили по Україні 4 зенітні керовані ракети С-300, якими вдарили по Харківській та Донецькій областям.

Що стосується ударних безпілотників, то їх ворог запускав з мису Чауда в окупованому Криму та з російського Приморсько-Ахтарська.

Відбиття повітряної атаки

Зазначається, що бойова робота по збиттю ворожих дронів-камікадзе відбувалася цієї ночі у десяти областях.

"В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей", - зазначили оборонці неба.

Особливості роботи ППО

Військові додали, що більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе типу "Шахед".

Близько одинадцятої вечора стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Пізніше начальник Снігурівської МВА Іван Кухта розповів, що в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі. В результаті можливі відключення світла у довколишніх селах.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, окупанти продовжили запускати по України нові групи "Шахедів".

Пізніше, близько п'ятої години ранку, стало відомо про вибухи, що пролунали в Хмельницькій області під час повітряної тривоги.