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Атака "Шахедів": в Одесі та Миколаївській області пролунали вибухи, працює ППО

Субота 09 березня 2024 23:25
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Атака "Шахедів": в Одесі та Миколаївській області пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Одесі та Снігурівці пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та Снігурівці Миколаївської області ввечері 9 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська" на Telegram начальника Снігурівської міської військової адміністрації (МВА) Івана Кухти.

Зазначається, що в Одесі почалася "активна робота ППО", Після цього стало відомо про вибухи, що були чутні в місті.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил Україні інформували про запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів" у напрямку міста. Зокрема, захисники неба у повідомленні від 22:56 казали про нову групу "Шахедів", що летять з Чорного моря у напрямку Одеської області.

Місцева влада закликала жителів міста та області перебувати в укриттях та дотримуватися правил інформ-тиші.

Пізніше було оголошення про нову групу ворожих дронів у напрямку Миколаївської області

"Шахеди" з Чорного моря наближаються до Одеси! "Шахеди" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградщини.... Нова група "шахедів" з півдня на Миколаївщину!" - попередили у Повітряних силах.

Керівник Снігурівської МВА розповів, що було чутно вибухи.

"Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги!" - йдеться в його дописі.

Кухта додав, що інформація про можливі пошкодження або постраждалих зараз уточнюється.

Вечірня повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що 9 березня ввечері в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе.

Спочатку сигнали тривоги лунали у південних областях, але пізніше тривога розширилася у на центральні та східні регіони - в останніх через загрозу балістичних ударів.

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Одеса ППО Миколаївська область Війна Росії проти України Атака дронів
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