Зеленський назвав головну мету запуску дронів Росією над країнами Європи

Дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн – зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії, Польщі та Нідерландах фіксують дедалі більше випадків появи невідомиз безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.

Так, у ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.

У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.