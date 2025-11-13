RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назвал главную цель запуска дронов Россией над странами Европы

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия пытается запугать страны Европы, запуская большое количество дронов над территорией стран Евросоюза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы недавними вторжениями беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО.

"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое запугивание, несомненно", - отметил президент Украины.

Он также добавил, что такие шаги России заставили лидеров стран Евросоюза менее охотно отправлять новые системы ПВО в Украину.

 

Дроны в Европе

В последнее время в ряде европейских стран - в частности в Бельгии, Германии, Дании, Польше и Нидерландах фиксируют все больше случаев появления неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры и оборонной сферы.

Так, в ночь с 11 на 12 ноября над железнодорожной станцией Мюлуз, на которой стоял поезд с танками Leclerc, пролетел неизвестный беспилотник.

В The Wall Street Journal писали, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.

На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.

Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.

