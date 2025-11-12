Невідомий дрон пролетів над потягом із танками Leclerc у Франції, - ЗМІ

У ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe1 .

Через кілька хвилин поліцейські також помітили безпілотник, що пролетів над центральним відділком поліції. Було зафіксовано щонайменше два польоти туди й назад. Розпочато розслідування.

За даними ЗМІ, безпілотник здійснив кілька польотів над залізничною станцією Мюлуз, де знаходився потяг, що перевозив танки Leclerc. Охоронець підняв тривогу.

Дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн – зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії, Польщі та Нідерландах фіксують дедалі більше випадків появи невідомиз безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.

У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

У Німеччині в середньому щодня фіксується три дрони над військовими об’єктами, об’єктами оборонної промисловості та критичною інфраструктурою.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.