Головна » Новини » У світі

Невідомий дрон пролетів над потягом із танками Leclerc у Франції, - ЗМІ

Середа 12 листопада 2025 15:25
Невідомий дрон пролетів над потягом із танками Leclerc у Франції, - ЗМІ Фото: дрон пролетів над потягом із танками Leclerc у Франції (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe1.

За даними ЗМІ, безпілотник здійснив кілька польотів над залізничною станцією Мюлуз, де знаходився потяг, що перевозив танки Leclerc. Охоронець підняв тривогу.

Через кілька хвилин поліцейські також помітили безпілотник, що пролетів над центральним відділком поліції. Було зафіксовано щонайменше два польоти туди й назад. Розпочато розслідування.

Дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн – зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії, Польщі та Нідерландах фіксують дедалі більше випадків появи невідомиз безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.

У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

У Німеччині в середньому щодня фіксується три дрони над військовими об’єктами, об’єктами оборонної промисловості та критичною інфраструктурою.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.

