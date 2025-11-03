ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна відкриває представництва з експорту зброї в Берліні та Копенгагені, - Зеленський

Понеділок 03 листопада 2025 23:04
UA EN RU
Україна відкриває представництва з експорту зброї в Берліні та Копенгагені, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цього року Україна відкриває у Берліні та Копенгагені представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та виробляється в рамках ко-продакшена.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн (спільне виробництво - ред.) і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", - повідомив Зеленський.

За його словами, перші дві столиці, де будуть українські представництва - це Берлін і Копенгаген.

"Це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені та на рівні держав. Це буде в цьому році", - зазначив президент.

Він додав, що питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник президента України Олександр Камишін.

"Юридично буде все це відкриватися і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишін, він буде представляти експорт України на європейському континенті", - пояснив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, наразі триває робота із країнами Близького Сходу та США.

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - повідомив президент.

Експорт української зброї

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.

Глава держави також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

До того ж, за його словами, крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Берлін Копенгаген Зброя в Україні
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа