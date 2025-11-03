Україна відкриває представництва з експорту зброї в Берліні та Копенгагені, - Зеленський
Цього року Україна відкриває у Берліні та Копенгагені представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та виробляється в рамках ко-продакшена.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн (спільне виробництво - ред.) і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", - повідомив Зеленський.
За його словами, перші дві столиці, де будуть українські представництва - це Берлін і Копенгаген.
"Це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшені та на рівні держав. Це буде в цьому році", - зазначив президент.
Він додав, що питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник президента України Олександр Камишін.
"Юридично буде все це відкриватися і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишін, він буде представляти експорт України на європейському континенті", - пояснив глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, наразі триває робота із країнами Близького Сходу та США.
"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - повідомив президент.
Експорт української зброї
Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.
Глава держави також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.
До того ж, за його словами, крім Європи, США та Близького Сходу, українською зброєю активно цікавляться країни Африки.