Зеленський назвав головну мету запуску дронів Росією над країнами Європи

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він також додав, що такі кроки Росії змусили лідерів країн Євросоюзу менш охоче відправляти нові системи ППО до України.

"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи нещодавніми вторгненнями безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО.

Дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн – зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії, Польщі та Нідерландах фіксують дедалі більше випадків появи невідомиз безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.

Так, у ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.

У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.