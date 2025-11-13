Зеленський назвав головну мету запуску дронів Росією над країнами Європи
Росія намагається залякати країни Європи, запускаючи велику кількість дронів над територією країн Євросоюзу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи нещодавніми вторгненнями безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО.
"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно", - зазначив президент України.
Він також додав, що такі кроки Росії змусили лідерів країн Євросоюзу менш охоче відправляти нові системи ППО до України.
Дрони у Європі
Останнім часом у низці європейських країн – зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії, Польщі та Нідерландах фіксують дедалі більше випадків появи невідомиз безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.
Так, у ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз, на якій стояв потяг з танками Leclerc, пролетів невідомий безпілотник.
У The Wall Street Journal писали, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів – з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.
На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.
Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.