Зеленский назвал главную цель запуска дронов Россией над странами Европы
Россия пытается запугать страны Европы, запуская большое количество дронов над территорией стран Евросоюза.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы недавними вторжениями беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО.
"Я думаю, что он их напугал, это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое запугивание, несомненно", - отметил президент Украины.
Он также добавил, что такие шаги России заставили лидеров стран Евросоюза менее охотно отправлять новые системы ПВО в Украину.
Дроны в Европе
В последнее время в ряде европейских стран - в частности в Бельгии, Германии, Дании, Польше и Нидерландах фиксируют все больше случаев появления неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры и оборонной сферы.
Так, в ночь с 11 на 12 ноября над железнодорожной станцией Мюлуз, на которой стоял поезд с танками Leclerc, пролетел неизвестный беспилотник.
В The Wall Street Journal писали, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.
На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.
Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.