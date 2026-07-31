ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT

03:25 31.07.2026 Пт
2 хв
Вашингтон поки не вирішив, чи дозволить Україні виробляти Patriot
aimg Пилип Бойко
Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Таким чином він поставив під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних пріоритетів Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

В інтерв'ю Financial Times президент США повідомив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Я не впевнений. Ми розглядаємо це питання", - сказав Трамп.

Він також пояснив, що Сполучені Штати обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво такого озброєння.

"Це дуже незвичайна зброя, і... нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", - додав американський президент.

Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FTПитання з ліцензією на Patriot ще не вирішене, заявив Трамп (інфографіка РБК-Україна)

Що раніше заявляв Зеленський

Коментарі Трампа пролунали через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Після переговорів Зеленський назвав зустріч "доброю" та повідомив, що сторони обговорили питання спільного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших оборонних ініціатив.


Контекст новини

Нагадаємо, під час попередньої зустрічі Зеленського і Трампа 8 липня на полях саміту НАТО президент США не виключив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництва перехоплювачів для систем Patriot.

Також під час візиту до США 28 липня Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot. Президент розповів, що обговорив з Lockheed Martin ще більший розвиток співпраці з Україною - зокрема, спільне виробництво та обмін технологіями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Дональд Трамп
Новини
Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT
Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT
Аналітика
Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе
Анна Рижукредактор РБК-Україна Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе