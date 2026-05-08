Зеленський назвав можливі терміни візиту представників Трампа до Києва

Глава держави розповів про результати доповіді секретаря РБНО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у США.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни-літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що також були обговорені гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором і Володимиром Зеленським щодо завершення війни. Американський лідер наголосив, ненависть між лідерами України та РФ - це "безумство".