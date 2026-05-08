Зеленский назвал возможные сроки визита представителей Трампа в Киев

Глава государства рассказал о результатах доклада секретаря СБНО Рустема Умерова по итогам встреч в США.

"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны-лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что также были обсуждены гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленных.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с российским диктатором и Владимиром Зеленским по завершению войны. Американский лидер подчеркнул, ненависть между лидерами Украины и РФ - это "безумие".