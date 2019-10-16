Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил во время визита в Латвию, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, это возможно после обсуждения в нормандском формате, когда все стороны поддержат прекращение военных действий.

"Формулу Штайнмайера" регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он действует до 31 декабря 2019 года. "Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся как мы регулируем дальше. Если все стороны, и российская сторона, хочет остановить эту страшную трагедию, эту войну, если мы об этом договоримся мы будем говорить об имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать в парламенте. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги это прекращение огня, обмен пленными", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что дальнейшие шаги по имплементации возможны после разведения войск на Донбассе.

"В направлении обмена пленными у нас есть определенные результаты. первый шаг сделан. Второй шаг - это разведение. Если 7 дней тишины, если все мы будем готовы к разведению, не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам Зеленского, если нормандский формат будет отложен, Украина будет искать альтернативу. Одной из альтернатив являются прямые переговоры с Путиным.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 14 октября прошел марш против подписания "формулы Штайнмайера".