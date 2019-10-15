Пристайко в ЕС рассказал, как пошагово будет реализовываться "формула Штайнмайера"

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В первую очередь Россия должна вывести войска и передать границу под контроль Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с коллегами из Евросоюза "формулу Штайнмайера", а также рассказал, как видит реализацию этого плана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

Он написал, как пошагово Киев видит реализацию этого плана:

Вывод российских войск и наемников из Донбасса;

Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству;

Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов;

Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.

Spoke about #Steinmeier formula.1.Withdrawal of troops&mercenaries + control over state border. 2.Local elections in #Donbas under law. 3.Special status on temporary basis. 4.If high @OSCE standards approved– full-time status based on deep&comprehensive decentralization. pic.twitter.com/1kgcXa3B4V — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 15, 2019

Глава МИД также добавил, что особый статус Донбасса должен основываться на глубокой и всесторонней децентрализации в Украине.

Также Пристайко заявил, что европейские политики не обсуждают снятие санкций с России. Он также подчеркнул, что санкции - это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое проходило 14 октября, завершилось досрочно. По данным белорусских СМИ, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

Ранее у Путина заявили, что не могут повлиять на отвод сил боевиков на Донбассе, поскольку Россия якобы не является стороной конфликта.