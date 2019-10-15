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Пристайко в ЕС рассказал, как пошагово будет реализовываться "формула Штайнмайера"

Новости » Политика    15.10.2019 - 19:56
Пристайко в ЕС рассказал, как пошагово будет реализовываться "формула Штайнмайера"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В первую очередь Россия должна вывести войска и передать границу под контроль Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с коллегами из Евросоюза "формулу Штайнмайера", а также рассказал, как видит реализацию этого плана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

Он написал, как пошагово Киев видит реализацию этого плана:

  • Вывод российских войск и наемников из Донбасса;
  • Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству;
  • Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов;
  • Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.

Глава МИД также добавил, что особый статус Донбасса должен основываться на глубокой и всесторонней децентрализации в Украине.

Также Пристайко заявил, что европейские политики не обсуждают снятие санкций с России. Он также подчеркнул, что санкции - это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое проходило 14 октября, завершилось досрочно. По данным белорусских СМИ, стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также возобновление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

Ранее у Путина заявили, что не могут повлиять на отвод сил боевиков на Донбассе, поскольку Россия якобы не является стороной конфликта.

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