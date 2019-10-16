Президент України Володимир Зеленський назвав умови імплементації "формули Штайнмайера" в закон про особливий статус Донбасу. Про це він заявив під час візиту до Латвії, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, це можливо після обговорення в нормандському форматі, коли всі сторони підтримають припинення військових дій.

"Формулу Штайнмайера" регулює тільки закон про особливий статус Донбасу. Він діє до 31 грудня 2019 року. "Формула Штайнмайера" буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемося в нормандському форматі, якщо чотири сторони домовляться як ми регулюємо далі. Якщо всі сторони, і російська сторона, хоче зупинити цю страшну трагедію, цю війну, якщо ми про це домовимося ми будемо говорити про імплементацію "формули Штайнмайера" в закон про особливий статус. Закон про особливий статус ми будемо обговорювати в парламенті. Поки рано говорити про ці кроки. Перші кроки-це припинення вогню, обмін полоненими", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що подальші кроки з імплементації можливі після розведення військ на Донбасі.

"В напрямку обміну полоненими у нас є певні результати. перший крок зроблено. Другий крок - це розведення. Якщо 7 днів тиші, якщо всі ми будемо готові до розведення, не тільки наша сторона, тоді будуть наступні кроки, які ми готові обговорювати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за словами Зеленського, якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. Однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

Також РБК-Україна писало, що в Києві 14 жовтня пройшов марш проти підписання "формули Штайнмайера".