Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, Украине нужен новый генпрокурор. Он также добавил, что приглашал действующего генпрокурора Юрия Луценко на брифинг, однако он в отпуске.

"Рябошапка - это одна из кандидатур, которые рассматриваются", - заявил Зеленский.

Добавим, что это заявление Зеленский сделал после завершения брифинга относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Отметим, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.

РБК-Украина вчера писало, что генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Отметим, что 11 июня президент Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. В представлении говорится, что Луценко нужно уволить из-за отсутствия у него высшего юридического образования и соответствующего опыта работы.

После этого Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента об увольнении Луценко. В связи с этим, Зеленский повторно просил Раду безотлагательно рассмотреть этот вопрос.

Добавим, что президент подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадает и Юрий Луценко, который сейчас занимает должность генпрокурора.