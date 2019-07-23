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Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора


Зеленский рассматривает кандидатом Рябошапку

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, Украине нужен новый генпрокурор. Он также добавил, что приглашал действующего генпрокурора Юрия Луценко на брифинг, однако он в отпуске.

"Рябошапка - это одна из кандидатур, которые рассматриваются", - заявил Зеленский.

Добавим, что это заявление Зеленский сделал после завершения брифинга относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Отметим, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.

РБК-Украина вчера писало, что генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Отметим, что 11 июня президент Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. В представлении говорится, что Луценко нужно уволить из-за отсутствия у него высшего юридического образования и соответствующего опыта работы.

После этого Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента об увольнении Луценко. В связи с этим, Зеленский повторно просил Раду безотлагательно рассмотреть этот вопрос.

Добавим, что президент подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадает и Юрий Луценко, который сейчас занимает должность генпрокурора.

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