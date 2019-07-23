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Зеленський назвав ім'я кандидата на пост генпрокурора


Зеленський розглядає кандидатом Рябошапку

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, Україні потрібен новий генпрокурор. Він також додав, що запрошував чинного генпрокурора Юрія Луценка на брифінг, проте він у відпустці.

"Рябошапка - це одна з кандидатур, які розглядаються", - заявив Зеленський.

Додамо, що цю заяву Зеленський зробив після завершення брифінгу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зазначимо, Рябошапка у 2014 році був заступником міністра юстиції Українию. З 16 березня 2016 року до 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника глави Офісу президента. Він відповідає за правовий блок і відносини президента із судами. З травня 2019 року член РНБО.

РБК-Україна вчора писало, що генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Зазначимо, що 11 червня президент Зеленський вніс у Верховну раду подання на генпрокурора Юрія Луценка. У поданні говориться, що Луценка потрібно звільнити через відсутність у нього вищої юридичної освіти та відповідного досвіду роботи.

Після цього Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента про звільнення Луценка. У зв'язку з цим, Зеленський повторно просив Раду невідкладно розглянути це питання.

Додамо, що президент подав законопроект про посилення люстрації. Згідно з законопроектом під люстрацію потрапляє й Юрій Луценко, який зараз займає посаду генпрокурора.

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