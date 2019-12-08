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Пристайко назвал главную "красную линию" на нормандском саммите

Новости » Политика     08.12.2019 - 21:28
Пристайко назвал главную "красную линию" на нормандском саммите
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, главная "красная линия" - международно-признанная граница Украины

Основная "красная линия" украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на саммите лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря - возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ. Об этом написал глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

"Завтра нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Кроме того, во время нормандского саммита 9 декабря не исключена двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пристайко назвал требования Зеленского к Путину на встрече 9 декабря. В частности, полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству.

Неважно, за общим столом или тет-а-тет: в МИД назвали требования Зеленского к Путину Пристайко назвал мир, безопасность и развитие единственной целью нормандской встречи
Новости Украины Вадим Пристайко
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