Зеленский назначил заместителей главы Администрации президента

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующие указы были подписаны 21 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении четырех заместителей главы Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Как сообщается, президент назначил заместителями главы Администрации президента Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

Соответствующие указы были подписаны 21 мая.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

Кроме того, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.