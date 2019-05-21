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Зеленский назначил своего первого помощника

Новости » Политика    21.05.2019 - 20:04
Зеленский назначил своего первого помощника
Фото: Сергей Шефир (facebook.com kvartal95)

Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - говорится в тексте указа.

Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником нового президента по юридическим вопросам.

 

 

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