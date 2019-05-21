Зеленський призначив заступників глави Адміністрації президента

Відповідні укази були підписані 21 травня
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення чотирьох заступників глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.
Як повідомляється, президент призначив заступниками глави Адміністрації президента Кирила Тимошенко, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олени Зеркаль.
Відповідні укази були підписані 21 травня.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.
Крім того, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Також президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.