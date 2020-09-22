ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

"Назначить Хоманца Владимира Анатольевича Чрезвычайным i Полномочным послом Украины в Тунисской Республике", - говорится в указе №405/2020.

Отметим, Владимир Хоманец занимал должность начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

Самые читаемые новости

"Назначить Кирдоду Валерия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины y Федеративной Республике Нигерия", - говорится в указе 404/2020.

Валерий Кирдоду ранее был послом Украины в Алжире и Мали.

Напомним, вчера Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции.

Кроме того, 12 августа президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что 10 сентября Владимир Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине. Соответствующий указ был обнародован 28 июля.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийТунисНигерияпосол