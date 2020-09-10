Зеленский провел кадровые изменения в посольствах Кореи, Израиля и Казахстана

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Корее и Израиле. В то же время, он назначил новых послов в Израиле и Казахстане.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

Зеленский уволил посла в Корее Александра Горина указом №383/2020.

Также был уволен Геннадий Надоленко с должности посла в Израиле. Следующим указом Зеленский назначил Евгения Корнийчука послом в Израильской Республике.

Кроме того, президент подписал указ, которым назначил Петра Врублевского послом в Казахстане.

Отметим, что Геннадий Надоленко был назначен послом в Израиле в конце июня 2010 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.

Кроме того, Зеленский сменил посла в Мексике, а также назначил нового посла Украины на Кипре.

Добавим, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине.