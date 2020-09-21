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Зеленский назначил посла в Швеции

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 19:44
Зеленский назначил посла в Швеции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил нового посла в Швеции. Им стал Андрей Плахотнюк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в понедельник, 21 сентября.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - говорится в указе №402/2020.

Напомним, сегодня Зеленский также назначил посла в Италии. Им стал Ярослав Мельник.

Кроме того, 12 августа президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что 10 сентября Владимир Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине. Соответствующий указ был обнародован 28 июля.

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