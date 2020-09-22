Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

"Назначить Хоманца Владимира Анатольевича Чрезвычайным i Полномочным послом Украины в Тунисской Республике", - говорится в указе №405/2020.

Отметим, Владимир Хоманец занимал должность начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

"Назначить Кирдоду Валерия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины y Федеративной Республике Нигерия", - говорится в указе 404/2020.

Валерий Кирдоду ранее был послом Украины в Алжире и Мали.

Напомним, вчера Зеленский назначил Андрея Плахотнюка послом Украины в Швеции.

Кроме того, 12 августа президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что 10 сентября Владимир Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине. Соответствующий указ был обнародован 28 июля.